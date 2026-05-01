Balade patrimoniale au phare du Four Quai cambarell Lanildut

Lanildut

Balade patrimoniale au phare du Four

Quai cambarell Compagnie maritime Finist’Mer Lanildut Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-05-23

Au départ du port de Lanildut, vivez une expérience maritime unique en approchant du légendaire Phare du Four.

Entre sensations, paysages grandioses et moments inoubliables, cette balade en mer ravira les amoureux de nature, de photographie et d’aventure.

– Mai 2026 tous les samedis

– Juin 2026 4 balades

– Juillet et août 2026 tous les lundis et les samedis

– Septembre 2026 tous les jeudis

Balades patrimoniales et maritimes soumises aux conditions météorologiques, avec possibilité d’annulation. .

Quai cambarell Compagnie maritime Finist’Mer Lanildut Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 89 05 95

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English : Balade patrimoniale au phare du Four

L’événement Balade patrimoniale au phare du Four Lanildut a été mis à jour le 2026-05-12 par OT IROISE BRETAGNE