Lanildut

Balade en Canoë sur l’Aber Ildut

Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 19:15:00

fin : 2026-08-18 21:45:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-26 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-10

Remontons l’Aber Ildut et avec la marée, le temps défile dans le paysage. Découvrons en plus autour, du patrimoine historique et naturel. Un Voyage dans le temps rythmé par nos pagaies, l’œil et les sens aux aguets à ce qui se passe autour de nous. Peut-être que Morban nous accompagnera …

Inscription possible en ligne https://www.nautisme.pays-iroise.bzh/location-cours_particuliers/balade/ .

Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

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English : Balade en Canoë sur l’Aber Ildut

L’événement Balade en Canoë sur l’Aber Ildut Lanildut a été mis à jour le 2026-05-05 par OT IROISE BRETAGNE