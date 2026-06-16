Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cueillette et cuisine aux algues Lanildut

Cueillette et cuisine aux algues Lanildut jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Maison-feu

Ville : 29840 Lanildut

Département : Finistère

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 12:15:00

Tarif :

Lanildut

Cueillette et cuisine aux algues

Maison-feu Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 12:15:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Atelier récolte et cuisine aux algues Partez à la découverte des algues et apprenez à les identifier, les récolter et les cuisiner en présence du chef Enguerrand MAHE.   .

Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cueillette et cuisine aux algues Lanildut a été mis à jour le 2026-06-16 par OT IROISE BRETAGNE

À voir aussi à Lanildut (Finistère)