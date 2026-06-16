Cueillette et cuisine aux algues Lanildut
Cueillette et cuisine aux algues Lanildut jeudi 16 juillet 2026.
Lanildut
Cueillette et cuisine aux algues
Maison-feu Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 12:15:00
fin : 2026-07-16 16:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Atelier récolte et cuisine aux algues Partez à la découverte des algues et apprenez à les identifier, les récolter et les cuisiner en présence du chef Enguerrand MAHE. .
Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05
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English :
L’événement Cueillette et cuisine aux algues Lanildut a été mis à jour le 2026-06-16 par OT IROISE BRETAGNE
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