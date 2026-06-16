Lanildut

Cueillette et cuisine aux algues

Maison-feu Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 12:15:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Atelier récolte et cuisine aux algues Partez à la découverte des algues et apprenez à les identifier, les récolter et les cuisiner en présence du chef Enguerrand MAHE. .

Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05

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English :

L’événement Cueillette et cuisine aux algues Lanildut a été mis à jour le 2026-06-16 par OT IROISE BRETAGNE