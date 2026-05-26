Lanildut

Fête de la musique

Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la musique A Lanildut

De la musique de tous les styles, pour tous les goûts …

A partir de 18h chorale des enfants de l’école, chorale Roc’h Melen, Eostiged an Aber (chants en breton), Topitipa (musique et danses africaines), Melkern (musique traditionnelle irlandaise).

A ces groupes locaux, succéderont Full Sound 4Lchemist (mélange rock, hip-hop et influences reggae porté par 4 artistes dans une énergie live puissante et authentique) et Dieub Steppers Sound System (Reggae, Roots, Dub).

Buvette et restauration

Entrée gratuite

Proposée par le CAL (collectif Animations Lanildut) .

Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 20 31 68 05

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English :

L’événement Fête de la musique Lanildut a été mis à jour le 2026-05-26 par OT IROISE BRETAGNE