Fête de la musique Lanildut
Fête de la musique Lanildut samedi 20 juin 2026.
Lanildut
Fête de la musique
Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique A Lanildut
De la musique de tous les styles, pour tous les goûts …
A partir de 18h chorale des enfants de l’école, chorale Roc’h Melen, Eostiged an Aber (chants en breton), Topitipa (musique et danses africaines), Melkern (musique traditionnelle irlandaise).
A ces groupes locaux, succéderont Full Sound 4Lchemist (mélange rock, hip-hop et influences reggae porté par 4 artistes dans une énergie live puissante et authentique) et Dieub Steppers Sound System (Reggae, Roots, Dub).
Buvette et restauration
Entrée gratuite
Proposée par le CAL (collectif Animations Lanildut) .
Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 20 31 68 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique Lanildut a été mis à jour le 2026-05-26 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Lanildut (Finistère)
- Spectacle de marionettes route de l’Aber Lanildut 7 juin 2026
- Exposition de gravures Lanildut 8 juin 2026
- Balade semi-nocturne Le Hangar Lanildut 13 juin 2026
- Exposition de photos Jacques de Thézac Lanildut 15 juin 2026
- Expositions estivales à la Maison feu Sur le port Lanildut 1 juillet 2026