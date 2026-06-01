Exposition de pastels de Severine FAIN Lanildut
Exposition de pastels de Severine FAIN Lanildut lundi 22 juin 2026.
Lanildut
Exposition de pastels de Severine FAIN
Maison-feu Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 15:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-06-22
Exposition des pastels de Séverine FAIN réalisés à partir de l’étude des reflets dans l’eau et des paysages du Finistère dans lesquels l’expression de la lumière domine. .
Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05
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English :
L’événement Exposition de pastels de Severine FAIN Lanildut a été mis à jour le 2026-06-16 par OT IROISE BRETAGNE
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