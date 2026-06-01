Lanildut

Exposition de pastels de Severine FAIN

Maison-feu Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 15:00:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-06-22

Exposition des pastels de Séverine FAIN réalisés à partir de l’étude des reflets dans l’eau et des paysages du Finistère dans lesquels l’expression de la lumière domine. .

Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05

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English :

L’événement Exposition de pastels de Severine FAIN Lanildut a été mis à jour le 2026-06-16 par OT IROISE BRETAGNE