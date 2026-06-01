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Exposition de pastels de Severine FAIN Lanildut

Exposition de pastels de Severine FAIN Lanildut lundi 22 juin 2026.

Adresse : Maison-feu

Ville : 29840 Lanildut

Département : Finistère

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lanildut

Exposition de pastels de Severine FAIN

Maison-feu Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 15:00:00
fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :
2026-06-22

Exposition des pastels de Séverine FAIN réalisés à partir de l’étude des reflets dans l’eau et des paysages du Finistère dans lesquels l’expression de la lumière domine.   .

Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05 

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English :

L’événement Exposition de pastels de Severine FAIN Lanildut a été mis à jour le 2026-06-16 par OT IROISE BRETAGNE

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