Lanildut

Poètes au village

Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-06-20

L’opération Un poète au village est une exposition originale d’œuvres à découvrir dans les rues, à la croisée des chemins. Elle a pour but de faire descendre la poésie dans la rue et permettre aux habitants et visiteurs d’un jour de s’évader par la pensée, en déambulant librement à la découverte de ces petits mots sans prétention, heureux d’apporter une touche de légèreté durant cette saison estivale.

Cette année nous avons invité Mme Martine Thépaut qui exprime dans de courts poèmes, simples et sincères, des ressentis universels. Ses textes sont illustrés par ses propres clichés.

Par ailleurs, les élèves de l’école sont de retour. En effet, la classe des CM a prêté sa plume pour participer au concours Nos patrimoines en poésie et ainsi décrire leur cadre de vie. A noter que une de leurs œuvres est lauréate du 1er prix dans la catégorie 7-11 ans.

A découvrir tout l’été au gré de vos balades à travers la commune. .

Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 30 73 66 06

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English :

L’événement Poètes au village Lanildut a été mis à jour le 2026-06-16 par OT IROISE BRETAGNE