Lanildut

Rencontre littéraire

Maison-feu Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24 19:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Rencontre littéraire à la découverte du livre de Claudine LEVY Il n’y a pas de dernier effort qui vous transporte au Mexique dans les années 1900, sous la dictature de Portfirio DIAZ. .

Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05

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English :

L’événement Rencontre littéraire Lanildut a été mis à jour le 2026-06-16 par OT IROISE BRETAGNE