Rencontre littéraire Lanildut
Rencontre littéraire Lanildut mercredi 24 juin 2026.
Lanildut
Rencontre littéraire
Maison-feu Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24 19:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Rencontre littéraire à la découverte du livre de Claudine LEVY Il n’y a pas de dernier effort qui vous transporte au Mexique dans les années 1900, sous la dictature de Portfirio DIAZ. .
Maison-feu Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 30 05
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English :
L’événement Rencontre littéraire Lanildut a été mis à jour le 2026-06-16 par OT IROISE BRETAGNE
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