Balade Dégustalgu’tive Quai de Cambarell Lanildut

Lanildut

Balade Dégustalgu’tive

Quai de Cambarell Maison de l’Algue Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:30:00

fin : 2026-08-14 12:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Partez à la découverte du riche patrimoine historique de Lanildut oscillant entre algues, granit et important port de commerce au XVIIIè siècle. Balade guidée sur un bout du GR®34 au départ du port de Lanildut. Un moment de partage et de délices vous attend avec une dégustation d’algues clôturant la balade.

Balade dégustalgu’tive, sur réservation et dans la limite de 15 personnes maximum. 12€ par personne. .

Quai de Cambarell Maison de l’Algue Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 04 98

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English : Balade Dégustalgu’tive

L’événement Balade Dégustalgu’tive Lanildut a été mis à jour le 2026-04-29 par OT IROISE BRETAGNE