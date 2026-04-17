25ème Forum de l’Algue Lanildut
25ème Forum de l’Algue Lanildut dimanche 26 juillet 2026.
Lanildut
25ème Forum de l’Algue
Sur le site du Roz Lanildut Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26 00:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Dans le superbe cadre du port, l’association Aber Ildut Loisirs et Culture vous accueille pour fêter l’algue sous toutes ses formes.
Conférences, expositions, stands de produits cosmétiques, culinaires, artistiques, animations diverses (démonstration du brûlage traditionnel de l’algue, navigation à la godille, balade en mer avec la SNSM, pêche à la ligne pour les enfants …).
Buvette et restauration sur place (repas de la mer, saucisses aux algues, moules) et groupes musicaux tout au long de la journée et en soirée. Tout est là pour vous faire passer une journée inoubliable ! .
Sur le site du Roz Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 6 45 89 47 89
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English : 25ème Forum de l’Algue
L’événement 25ème Forum de l’Algue Lanildut a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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