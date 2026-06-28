Lanildut

Cuisin’Algues atelier de cuisine aux algues

Maison de l’Algue Lanildut Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Avec l’atelier Cuisin’Algues, découvrez les algues de notre territoire et comment les cuisiner. Vous découvrirez des mets simples et originaux pour apporter une touche iodée à vos repas.

Vous repartirez avec votre tartare d’algues (pensez à prévoir un contenant) et dégusterez les recettes réalisées ensemble pendant l’atelier.

Sur réservation et dans la limite de 12 personnes. Les enfants sont les bienvenus, dès 7 ans. .

Maison de l’Algue Lanildut 29840 Finistère Bretagne +33 2 98 04 04 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cuisin’Algues atelier de cuisine aux algues Lanildut a été mis à jour le 2026-06-22 par OT IROISE BRETAGNE