Beaumont-en-Auge

Exposition de plein air La main et l’outil

Place de Verdun Beaumont-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-28

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-04-28

Renaissance de l’église Saint-Sauveur de Beaumont-en-Auge

Beaumont-en-Auge conserve la trace d’un prieuré de 1060 et d’une Ecole Royale Militaire.

Avec simplicité, l’exposition estivale de plein air est une découverte continue de l’église nouvellement restaurée.

Par cette exposition ouverte à tous, souffle la renaissance d’un patrimoine qui demeure.

21 panneaux. .

Place de Verdun Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie

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English : Exposition de plein air La main et l’outil

Renaissance of Saint-Sauveur church in Beaumont-en-Auge

L’événement Exposition de plein air La main et l’outil Beaumont-en-Auge a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Terre d’Auge Tourisme