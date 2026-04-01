Exposition de Printemps La Vache Le Grand-Bourg
Exposition de Printemps La Vache Le Grand-Bourg mercredi 1 avril 2026.
Le Grand-Bourg
Exposition de Printemps La Vache
Bibliothèque Le Grand-Bourg Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-15 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-02 2026-04-07 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-28 2026-04-29 2026-04-30 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14
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Bibliothèque Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 12 90 bibli.a.carriat@orange.fr
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English : Exposition de Printemps La Vache
L’événement Exposition de Printemps La Vache Le Grand-Bourg a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse
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