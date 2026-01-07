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Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer Joaniskobaita Ustaritz

Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer Joaniskobaita Ustaritz

Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer Joaniskobaita Ustaritz jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Joaniskobaita

Adresse : 1 Place de la Croix du Bourg

Ville : 64480 Ustaritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ustaritz

Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer

Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 15:00:00
fin : 2026-06-18 18:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Son œuvre explore la sculpture métaphysique à travers une sensibilité contemporaine très personnelle.
Horaires minimaux le mardi de 17h à 20h, le mercredi de 9h à 16h, le jeudi de 15h à 18h ou sur rendez vous.   .

Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24  ttok@ttok.eus

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English : Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer

L’événement Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer Ustaritz a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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