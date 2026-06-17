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Exposition de Ross Duquesne et Paul de Raeymaecker Place du Donjon Marcillat-en-Combraille

Exposition de Ross Duquesne et Paul de Raeymaecker Place du Donjon Marcillat-en-Combraille mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Place du Donjon

Adresse : Maison du Tourisme

Ville : 03420 Marcillat-en-Combraille

Département : Allier

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif :

Marcillat-en-Combraille

Exposition de Ross Duquesne et Paul de Raeymaecker

Place du Donjon Maison du Tourisme Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-01

Exposition de peintures et sculptures.
  .

Place du Donjon Maison du Tourisme Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 22 

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English :

Exhibition of paintings and sculptures.

L’événement Exposition de Ross Duquesne et Paul de Raeymaecker Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-06-17 par Montluçon Tourisme

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