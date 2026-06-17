Exposition de Ross Duquesne et Paul de Raeymaecker Place du Donjon Marcillat-en-Combraille mercredi 1 juillet 2026.

Marcillat-en-Combraille

Exposition de Ross Duquesne et Paul de Raeymaecker

Place du Donjon Maison du Tourisme Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-01

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-01

Exposition de peintures et sculptures.

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Place du Donjon Maison du Tourisme Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 22

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English :

Exhibition of paintings and sculptures.

L’événement Exposition de Ross Duquesne et Paul de Raeymaecker Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-06-17 par Montluçon Tourisme