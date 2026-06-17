Exposition de Ross Duquesne et Paul de Raeymaecker Place du Donjon Marcillat-en-Combraille
Exposition de Ross Duquesne et Paul de Raeymaecker Place du Donjon Marcillat-en-Combraille mercredi 1 juillet 2026.
Marcillat-en-Combraille
Exposition de Ross Duquesne et Paul de Raeymaecker
Place du Donjon Maison du Tourisme Marcillat-en-Combraille Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-01
Exposition de peintures et sculptures.
.
Place du Donjon Maison du Tourisme Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 22
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English :
Exhibition of paintings and sculptures.
L’événement Exposition de Ross Duquesne et Paul de Raeymaecker Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2026-06-17 par Montluçon Tourisme
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