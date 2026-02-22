Exposition de rue Saint-Jean-du-Bruel
Exposition de rue Saint-Jean-du-Bruel jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Jean-du-Bruel
Exposition de rue
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-11-13
Date(s) :
2026-07-09
Pour la quatrième année consécutive, l’atelier de peinture offre ses œuvres à la vue de tous et à toute heure de la journée et de la nuit.
A Saint-Jean du Bruel, déambulez dans la rue de la Coutellerie et découvrez cette exposition sur le thème Peindre la musique de l’association Espace Loisirs et créations.
Vernissage à 18h30 le 18 juillet .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 85 52 19 07 loisirscreations.stjeandubruel@gmail.com
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English :
For the fourth year running, the painting workshop is putting its works on display for all to see, at all hours of the day and night.
L’événement Exposition de rue Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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