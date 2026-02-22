Cirque Francotelli Saint-Jean-du-Bruel
Cirque Francotelli Saint-Jean-du-Bruel mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Jean-du-Bruel
Cirque Francotelli
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Les petits et les grands ont rendez-vous pour un spectacle de cirque.
Les petits et les grands ont rendez-vous pour un spectacle de cirque.
Au programme spectacle de clowns, d’acrobates et d’animaux
Rendez-vous sur le terrain de l’esplanade à Saint-Jean-du-Bruel. .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 78 68 52 42 cirquefrancotelli2014@gmail.com
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English :
A circus show for young and old.
L’événement Cirque Francotelli Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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