Saint-Jean-du-Bruel

Cirque Francotelli

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Les petits et les grands ont rendez-vous pour un spectacle de cirque.

Les petits et les grands ont rendez-vous pour un spectacle de cirque.

Au programme spectacle de clowns, d’acrobates et d’animaux

Rendez-vous sur le terrain de l’esplanade à Saint-Jean-du-Bruel. .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 78 68 52 42 cirquefrancotelli2014@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A circus show for young and old.

L’événement Cirque Francotelli Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)