Saint-Jean-du-Bruel

Fête du club de pétanque

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concours de pétanque, buvette et et repas.

De 9h à 20h, au boulodrome. .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 6 76 43 37 25

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English :

Petanque competition, refreshments and lunch.

L’événement Fête du club de pétanque Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)