Fête de musique Saint-Jean-du-Bruel
Fête de musique Saint-Jean-du-Bruel samedi 20 juin 2026.
Saint-Jean-du-Bruel
Fête de musique
Saint-Jean-du-Bruel Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez fêter la musique à St-Jean du Bruel avec un concert sous les halles.
Concert du groupe Shine . Reprises Pop-Rock, variété.
Le groupe SHINE situé à Rodez dans l’Aveyron est un groupe composé de 4 musiciens Virginie au chant, Christian à la basse, Laurent à la guitare Paul à la batterie.
A 21h, sous les Halles .
Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 26 16
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English :
Come and celebrate music in St-Jean du Bruel with a concert under the covered market.
L’événement Fête de musique Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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