Saint-Jean-du-Bruel

Fête de musique

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez fêter la musique à St-Jean du Bruel avec un concert sous les halles.

Concert du groupe Shine . Reprises Pop-Rock, variété.

Le groupe SHINE situé à Rodez dans l’Aveyron est un groupe composé de 4 musiciens Virginie au chant, Christian à la basse, Laurent à la guitare Paul à la batterie.

A 21h, sous les Halles .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 26 16

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English :

Come and celebrate music in St-Jean du Bruel with a concert under the covered market.

L’événement Fête de musique Saint-Jean-du-Bruel a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)