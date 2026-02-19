Thé dansant

Saint-Jean-du-Bruel Aveyron

Tarif : – –

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Une invitation à la danse proposée par l’association Lous Dansaïres

Animation musicale avec Didier Carrière (valses, tangos, tchatchas et autres madisons…). Les danseurs auront la possibilité de déguster des gourmandises, thé et autres boissons et de se reposer confortablement grâce aux tables disposées pour l’occasion.

RDV 15h, à la salle d’animation .

Saint-Jean-du-Bruel 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 21 25

English :

An invitation to dance from the Lous Dansaïres association

