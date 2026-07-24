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AGENDA · Les Pilles

Exposition de sculpture de Gilbert Grézat Café associatif des Pilanthropes Les Pilles

dimanche 2 août 2026 · Café associatif des Pilanthropes · Les Pilles

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Café associatif des Pilanthropes
Adresse
9 Grande Rue
Ville
26110 Les Pilles
Département
Drôme
Tarif

Les Pilles

Exposition de sculpture de Gilbert Grézat

Café associatif des Pilanthropes 9 Grande Rue Les Pilles Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-27

Exposition de sculpture (Kaléidoscope) par Dilbert Grézat
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Café associatif des Pilanthropes 9 Grande Rue Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 74 68  lespilanthropes@gmail.com

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English :

Sculpture Exhibition (Kal%E9idoscope) by Dilbert Gr%E9zat

L’événement Exposition de sculpture de Gilbert Grézat Les Pilles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale