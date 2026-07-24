Exposition de sculpture de Gilbert Grézat Café associatif des Pilanthropes Les Pilles
dimanche 2 août 2026 · Café associatif des Pilanthropes · Les Pilles
Informations pratiques
Les Pilles
Exposition de sculpture de Gilbert Grézat
Café associatif des Pilanthropes 9 Grande Rue Les Pilles Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-20 2026-08-27
Exposition de sculpture (Kaléidoscope) par Dilbert Grézat
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Café associatif des Pilanthropes 9 Grande Rue Les Pilles 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 74 68 lespilanthropes@gmail.com
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English :
Sculpture Exhibition (Kal%E9idoscope) by Dilbert Gr%E9zat
L’événement Exposition de sculpture de Gilbert Grézat Les Pilles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale