Exposition de sculptures « Divagation du Bois », Atelier de sculpture, Fabas
samedi 19 septembre 2026 · Atelier de sculpture · Fabas
Informations pratiques
Exposition de sculptures « Divagation du Bois » 19 et 20 septembre Atelier de sculpture Ariège
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir des sculptures originales dans un jardin singulier, où semblent pousser des roulottes.
Atelier de sculpture 319 route de Cazères, 09230 Fabas Fabas 09230 Ariège Occitanie 0620122455 Sculptures bois à découvrir à travers les roulottes. Parking accessible aux bus
Venez découvrir des sculptures originales dans un jardin où poussent des roulottes.
© Thierry Hulot