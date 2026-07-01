Exposition de sculptures « Divagation du Bois », Atelier de sculpture, Fabas

Informations pratiques

Exposition de sculptures « Divagation du Bois » 19 et 20 septembre Atelier de sculpture Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir des sculptures originales dans un jardin singulier, où semblent pousser des roulottes.

Atelier de sculpture 319 route de Cazères, 09230 Fabas Fabas 09230 Ariège Occitanie 0620122455 Sculptures bois à découvrir à travers les roulottes. Parking accessible aux bus

Venez découvrir des sculptures originales dans un jardin où poussent des roulottes.

© Thierry Hulot