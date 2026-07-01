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AGENDA · Fabas

Exposition de sculptures « Divagation du Bois », Atelier de sculpture, Fabas

samedi 19 septembre 2026 · Atelier de sculpture · Fabas

Exposition de sculptures « Divagation du Bois », Atelier de sculpture, Fabas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier de sculpture
Adresse
319 route de Cazères, 09230 Fabas
Ville
09230 Fabas
Département
Ariège
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Exposition de sculptures « Divagation du Bois » 19 et 20 septembre Atelier de sculpture Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir des sculptures originales dans un jardin singulier, où semblent pousser des roulottes.

Atelier de sculpture 319 route de Cazères, 09230 Fabas Fabas 09230 Ariège Occitanie 0620122455 Sculptures bois à découvrir à travers les roulottes. Parking accessible aux bus
Venez découvrir des sculptures originales dans un jardin où poussent des roulottes.

© Thierry Hulot