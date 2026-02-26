Exposition de Sculptures en Bronze Hôtel de France Angers Samedi 7 mars, 13h30 Entrée libre

Alain Choisnet présente une sélection de ses sculptures en bronze lors d’une exposition éphémère le 7 mars 2026 à Angers.

Le sculpteur Alain Choisnet présentera le 7 mars une sélection de ses œuvres en bronze lors d’une exposition ouverte au public. Réputé pour ses sculptures féminines aux lignes équilibrées et à la présence sensible, l’artiste propose ici une rencontre privilégiée avec son travail.

L’exposition permettra d’apprécier chaque sculpture à son échelle réelle, d’en observer les volumes et les détails qui ne se perçoivent pleinement qu’au contact direct des œuvres. Cette mise en espace offre une lecture renouvelée de son approche, fondée sur l’harmonie des formes et la recherche d’une expression intemporelle.

Alain Choisnet sera présent tout au long de l’événement afin d’échanger avec visiteurs et collectionneurs sur son processus de création, la patine, les étapes de la fonte d’art ou encore les choix esthétiques qui orientent chacune de ses pièces.

Toutes les sculptures présentées seront proposées à l’acquisition. Une opportunité rare de découvrir cet univers dans un cadre privilégié — et, pour ceux qui le souhaitent, de choisir une œuvre directement auprès de l’artiste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-07T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T18:30:00.000+01:00

Hôtel de France 8, place de la gare 49100 Angers (Maine-et-Loire) Angers 49100 Maine-et-Loire



