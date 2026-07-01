AGENDA · Irai
Exposition de sculptures, Salle des fêtes, Irai
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Irai
Informations pratiques
Exposition de sculptures Samedi 19 septembre, 14h30 Salle des fêtes Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
exposition et atelier avec Mr Michel Gourlay,
Sculpteur normand
Salle des fêtes 61190 Irai Irai 61190 Orne Normandie
exposition et atelier avec Mr Michel Gourlay,
©tourisme haut du Perche