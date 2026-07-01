Exposition de sculptures, Salle des fêtes, Irai

Informations pratiques

Exposition de sculptures Samedi 19 septembre, 14h30 Salle des fêtes Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

exposition et atelier avec Mr Michel Gourlay,

Sculpteur normand

Salle des fêtes 61190 Irai Irai 61190 Orne Normandie

exposition et atelier avec Mr Michel Gourlay,

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