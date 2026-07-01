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AGENDA · Irai

Exposition de sculptures, Salle des fêtes, Irai

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Irai

Exposition de sculptures, Salle des fêtes, Irai

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
61190 Irai
Ville
61190 Irai
Département
Orne

Exposition de sculptures Samedi 19 septembre, 14h30 Salle des fêtes Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

exposition et atelier avec Mr Michel Gourlay,
Sculpteur normand

Salle des fêtes 61190 Irai Irai 61190 Orne Normandie
exposition et atelier avec Mr Michel Gourlay,

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