AGENDA · Irai
Exposition : Hervieu, Salle des fêtes, Irai
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Irai
Informations pratiques
Exposition : Hervieu Samedi 19 septembre, 12h00 Salle des fêtes Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Exposition d’un photographe du 19 ème siécle originaire de la commune d’IRAI sur les grilles de la mairie
visite commentée le samedi 19 septembre 2026 à 14h00
durée de l’exposition: 1 mois
Salle des fêtes 61190 Irai Irai 61190 Orne Normandie
Exposition d’un photographe du 19 ème siécle originaire de la commune d’IRAI sur les grilles de la mairie
©Association du patrimoine d’IRAI
À voir aussi à Irai (Orne)
- Exposition de sculptures, Salle des fêtes, Irai 19 septembre 2026