Exposition : Hervieu, Salle des fêtes, Irai

Informations pratiques

Exposition : Hervieu Samedi 19 septembre, 12h00 Salle des fêtes Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Exposition d’un photographe du 19 ème siécle originaire de la commune d’IRAI sur les grilles de la mairie

visite commentée le samedi 19 septembre 2026 à 14h00

durée de l’exposition: 1 mois

Salle des fêtes 61190 Irai Irai 61190 Orne Normandie

Exposition d’un photographe du 19 ème siécle originaire de la commune d’IRAI sur les grilles de la mairie

©Association du patrimoine d’IRAI