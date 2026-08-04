Exposition de tapisseries contemporaines Salle du Jardin du Roc accès rue du Nord Granville

Informations pratiques

Granville

Exposition de tapisseries contemporaines

Salle du Jardin du Roc accès rue du Nord 1B Rue Saint-Jean Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-31

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-08-31

Agnès Barré-Masurier, artiste licière ; exposition de tapisserie contemporaine

Licière est le terme qui désigne la personne réalisant des tapisseries sur un métier à tisser. Peintre, photographe et poète, Agnès met son savoir faire textile au service d’œuvres entièrement rêvées, imaginées et conçues par son esprit vagabond.

Dans cette exposition, quelques peintures automatiques présentes ont servi -ou non- de maquettes à des tapisseries monumentales apaisantes, chatoyantes et colorées.

Comme une invitation à la contemplation, l’artiste dévoile une vingtaine d’œuvres réalisées sur son métier à tisser.

Par l’usage d’une technique personnelle en trois dimensions, en jouant librement avec les fibres de la chaîne et de la trame de son métier, elle parvient à créer de la transparence, le mouvement et les reliefs d’une vie intérieure.

Tisser, peindre, c’est refaire le monde, non pour l’imposer aux autres mais pour le proposer en exemple et en partage.

Sur un écran, des vidéos expliquant son travail, son inspiration, ses techniques et ses gestes nous rappelle que l’art de la tapisserie reste un art majeur.

De 11h à 18h tous les jours en présence de l’artiste.

Entrée par la rue du nord Salle du jardin du Roc

Entrée gratuite, accès libre. .

Salle du Jardin du Roc accès rue du Nord 1B Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 2 31 68 80 19 atelier@tapisserie-barremasurier.fr

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English : Exposition de tapisseries contemporaines

L’événement Exposition de tapisseries contemporaines Granville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Granville Terre et Mer