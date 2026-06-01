Exposition de Valérie Prévôté, Galerie 21 Grammes, Nantes

Exposition de Valérie Prévôté 11 – 24 juin Galerie 21 Grammes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-11T10:30:00+02:00 – 2026-06-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T10:30:00+02:00 – 2026-06-24T19:00:00+02:00

Découvrez le travail de Valérie Prévôté à la galerie 21 grammes, du 11 au 24 juin 2026.

Horaires : du lundi au samedi de 10h30 à 19h.

Galerie 21 Grammes 1 rue Saint-Denis, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Atelier21grammes/?locale=fr_FR »}]

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