Exposition de véhicules anciens à Saint-Just-Sauvage Saint-Just-Sauvage

Dans le cadre du festival Bielles sur Zik, l’association Copains d’Ici organise une exposition de véhicules anciens (jusqu’aux années 90) les 16 et 17 mai à Saint-Just-Sauvage.

Passionnés et curieux pourront admirer voitures, camions et deux-roues d’époque lors de cette exposition gratuite et conviviale.

Des concerts seront proposés le samedi soir, et une balade encadrée est prévue le dimanche à partir de 14h.

Un week-end festif mêlant mécanique, musique et bonne ambiance. .

English : Exposition de véhicules anciens à Saint-Just-Sauvage

As part of the Bielles sur Zik festival, the Copains d?Ici association is organizing an exhibition of vintage vehicles (up to the 90s) on May 16 and 17 in Saint-Just-Sauvage.

