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AGENDA · Saint-Jean-de-Nay

Exposition de véhicules anciens Saint-Jean-de-Nay

dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Jean-de-Nay

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Stade
Ville
43320 Saint-Jean-de-Nay
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Jean-de-Nay

Exposition de véhicules anciens

Stade Saint-Jean-de-Nay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

le comité des fêtes de Saint-Jean de Nay vous invite à une journée dédiée aux passionnés de véhicules de collection avec exposition de voitures, motos, tracteurs et autres véhicules anciens.
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Stade Saint-Jean-de-Nay 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 24 33 79 

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English :

The Saint-Jean de Nay Festival Committee invites you to a day dedicated to classic car enthusiasts, featuring an exhibition of cars, motorcycles, tractors, and other vintage vehicles.

L’événement Exposition de véhicules anciens Saint-Jean-de-Nay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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