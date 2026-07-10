Exposition de véhicules anciens Saint-Jean-de-Nay
dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Jean-de-Nay
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Nay
Exposition de véhicules anciens
Stade Saint-Jean-de-Nay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
le comité des fêtes de Saint-Jean de Nay vous invite à une journée dédiée aux passionnés de véhicules de collection avec exposition de voitures, motos, tracteurs et autres véhicules anciens.
.
Stade Saint-Jean-de-Nay 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 24 33 79
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Saint-Jean de Nay Festival Committee invites you to a day dedicated to classic car enthusiasts, featuring an exhibition of cars, motorcycles, tractors, and other vintage vehicles.
L’événement Exposition de véhicules anciens Saint-Jean-de-Nay a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Saint-Jean-de-Nay (Haute-Loire)
- Cinéma en plein air & soupe aux choux Saint-Jean-de-Nay 25 juillet 2026