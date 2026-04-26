Niederbronn-les-Bains

Exposition de véhicules d’époque et de prestige

Place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-19 11:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

[100 ANS STATION THERMALE] Découvrez des véhicules d’époque exposés par le Conservatoire des Transports de Wissembourg, balades gratuites en autocar ancien, exposition Bugatti, concerts, animations et tunnel aquatique.

À l’occasion du 100ème anniversaire de la station thermale de Niederbronn-les-Bains, le Conservatoire des Transports de Wissembourg exposera plusieurs véhicules remarquables de l’entre-deux-guerres.

Profitez de balades gratuites autour du centre-ville dans un autocar ancien du constructeur Suisse Saurer (samedi et dimanche uniquement).

Dimanche 21 juin, l’exposition s’enrichira d’un focus inédit sur les débuts d’Ettore Bugatti à Niederbronn-les-Bains, avec la présentation de véhicules emblématiques des années 1920 et 1930.

À découvrir également ce week-end spectacles et concerts, piste de danse en libre accès, restauration et buvettes, visites des installations thermales de Valvital, animations et jeux pour toute la famille, sans oublier un spectaculaire tunnel aquatique. Programmation détaillée du week-end sur www.niederbronn-les-bains.fr. 0 .

Place du Bureau Central Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

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English :

[100 ANS STATION THERMALE] Discover vintage vehicles exhibited by the Conservatoire des Transports de Wissembourg, free vintage coach rides, Bugatti exhibition, concerts, entertainment and a water tunnel.

L’événement Exposition de véhicules d’époque et de prestige Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme de l’Alsace Verte