Exposition de voitures anciennes Gacé
Exposition de voitures anciennes Gacé samedi 5 septembre 2026.
Gacé
Exposition de voitures anciennes
Place du château Gacé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Toute la matinée, à l’occasion du Forum des Associations de Gacé, des véhicules anciens seront exposés devant le château de Gacé. .
Place du château Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 35 50 24 ville.gace@wanadoo.fr
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English : Exposition de voitures anciennes
L’événement Exposition de voitures anciennes Gacé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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