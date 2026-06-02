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Exposition de voitures anciennes Gacé

Exposition de voitures anciennes Gacé samedi 5 septembre 2026.

Adresse : Place du château

Ville : 61230 Gacé

Département : Orne

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Gacé

Exposition de voitures anciennes

Place du château Gacé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Toute la matinée, à l’occasion du Forum des Associations de Gacé, des véhicules anciens seront exposés devant le château de Gacé.   .

Place du château Gacé 61230 Orne Normandie +33 2 33 35 50 24  ville.gace@wanadoo.fr

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English : Exposition de voitures anciennes

L’événement Exposition de voitures anciennes Gacé a été mis à jour le 2026-06-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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