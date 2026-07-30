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Exposition de voitures et motos anciennes Quai Raphaël Milliès-Lacroix Dax

dimanche 2 août 2026 · Quai Raphaël Milliès-Lacroix · Dax

Exposition de voitures et motos anciennes Quai Raphaël Milliès-Lacroix Dax

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Quai Raphaël Milliès-Lacroix
Adresse
Parc Théodore Denis (Arènes)
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
18 18 18 Tarif de base plein tarif

Dax

Exposition de voitures et motos anciennes

Quai Raphaël Milliès-Lacroix Parc Théodore Denis (Arènes) Dax Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02 15:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Exposition mensuelle de voitures, de motos anciennes et youngtimers avec la participation de l’association ADOT (Association de dons d’organes et de tissus humains). N’hésitez pas à venir nous rencontrer et par la même occasion profiter au Festival des moule frites.   .

Quai Raphaël Milliès-Lacroix Parc Théodore Denis (Arènes) Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 45 47 76  landesautoretro@gmail.com

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English : Exposition de voitures et motos anciennes

L’événement Exposition de voitures et motos anciennes Dax a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Grand Dax

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