Exposition de voitures et motos anciennes Quai Raphaël Milliès-Lacroix Dax

Informations pratiques

Dax

Exposition de voitures et motos anciennes

Quai Raphaël Milliès-Lacroix Parc Théodore Denis (Arènes) Dax Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:30:00

fin : 2026-08-02 15:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Exposition mensuelle de voitures, de motos anciennes et youngtimers avec la participation de l’association ADOT (Association de dons d’organes et de tissus humains). N’hésitez pas à venir nous rencontrer et par la même occasion profiter au Festival des moule frites. .

Quai Raphaël Milliès-Lacroix Parc Théodore Denis (Arènes) Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 45 47 76 landesautoretro@gmail.com

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English : Exposition de voitures et motos anciennes

L’événement Exposition de voitures et motos anciennes Dax a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Grand Dax