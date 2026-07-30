Exposition de voitures et motos anciennes Quai Raphaël Milliès-Lacroix Dax
dimanche 2 août 2026 · Quai Raphaël Milliès-Lacroix · Dax
Informations pratiques
Dax
Exposition de voitures et motos anciennes
Quai Raphaël Milliès-Lacroix Parc Théodore Denis (Arènes) Dax Landes
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:30:00
fin : 2026-08-02 15:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Exposition mensuelle de voitures, de motos anciennes et youngtimers avec la participation de l’association ADOT (Association de dons d’organes et de tissus humains). N’hésitez pas à venir nous rencontrer et par la même occasion profiter au Festival des moule frites. .
Quai Raphaël Milliès-Lacroix Parc Théodore Denis (Arènes) Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 45 47 76 landesautoretro@gmail.com
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English : Exposition de voitures et motos anciennes
L’événement Exposition de voitures et motos anciennes Dax a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Grand Dax
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