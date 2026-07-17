Exposition : décollez à la découverte des avions et planeurs !, Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire, Vaudreuille

Informations pratiques

Exposition : décollez à la découverte des avions et planeurs ! 19 et 20 septembre Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le hangar du musée ouvre ses portes.

Les aéronefs seront exceptionnellement présentés en extérieur, afin de permettre au public de les découvrir au plus près.

Les membres de l’association raconteront l’histoire du lieu, qui a accueilli de nombreux stagiaires venus s’initier au pilotage des planeurs.

Sous réserve de conditions météorologiques favorables, les visiteurs pourront également essayer un simulateur de vol en plein air datant des années 1930.

Des visites guidées seront proposées à la demande.

Musée d’Aviation Légère de la Montagne Noire 4060 route du vol a voile, 31250 Vaudreuille, France Vaudreuille 31250 Haute-Garonne Occitanie 06 83 18 46 51 http://a.p.p.a.r.a.t.free.fr https://www.facebook.com/musee.apparat Juché sur les hauteurs du lac de Saint-Ferréol, sur le flanc du versant ouest du massif de la Montagne Noire, notre aérodrome est un véritable balcon dominant la plaine.

C’est en 1932 que le vol à voile s’est établi sur ce qui était à l’époque une simple prairie caillouteuse. De par sa situation géographique, le terrain est déjà atypique : au sommet d’une montagne, avec des pistes épousant les formes du relief. En voyant les pistes de ce qui est plus un champ d’aviation qu’un aérodrome, on ne retrouve aucun repère habituel dans ce qui définit un terrain d’aviation.

Les infrastructures de l’aérodrome conservent les « vestiges » de ce passé. L’ancienne cantine, les anciens bureaux, la menuiserie, le chalet, les hangars…

Le musée, géré par l’association APPARAT, a ainsi pour principal but de préserver et restaurer les trésors de la glorieuse époque du centre : avions, planeurs, bâtiments, mais aussi documents (panneaux de stages, livres d’or, photos, films,…). Parking gratuit sur l’aérodrome.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le hangar du musée vous accueille !

©APPARAT