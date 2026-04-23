Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures Hippodrome de Guingamp Saint-Agathon

Saint-Agathon

Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures

Hippodrome de Guingamp 3 Place du Bel Orme Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Vous découvrez des reproductions de dinosaures, une trentaine d’espèces Boureau proposé pour certains robotiser en taille réelle. Tout au long de la journée des animations vous seront proposées avec Blue le Velociraptor anima Tronic, suivi de nos célèbres, mascotte, petite bosse. Un documentaire sur la vie et la disparition des dinosaures sera proposé à la fin de chaque animation. . Vous pouvez également faire le lien www.expo–découverte.com. Bien sûr, si vous avez des questions, je reste à votre entière disposition. Cordialement. Madame Falck Leslie Téléphone 06 06 68 11 49. Merci d’avance. .

Hippodrome de Guingamp 3 Place du Bel Orme Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition découverte de l’histoire des Dinosaures Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol