Yann Guillarme Libre ! La Grande Ourse Saint-Agathon

Yann Guillarme Libre !

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Adjectif. Se dit d’une personne qui a le pouvoir, le droit de décider, d’agir par soi-même, quitte à faire du reggae en étant blanc et chanter BABYLON VEUT NOUS CENSURER alors qu’on ne sait pas ce qu’est Babylone !! Libre de porter des lunettes fumées, d’être en couple depuis 20 ans avec, avec qui…déjà? Libre d’être de gauche tout en espérant devenir riche pour fuir en suisse afin de se beurrer la biscotte sous le soleil de l’évasion fiscal. Libre de le penser ou non.

Libre d’être un peu beauf un peu gay mais quand même complètement hetero, libre d’être un humain qui assume ses pensées et ses paradoxes, libre de vous les livrer sur scène, Libre à vous de les prendre… (prenez les je souhaite devenir riche assez vite). Alors, venez, viens, venons libre comme on est, libre tant qu’on est vivant, libre tant qu’on peut aimer, déconner et rire. .

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Yann Guillarme Libre ! Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol