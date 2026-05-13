Gala de danse La Grande Ourse Saint-Agathon

Saint-Agathon

Gala de danse

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’atelier danse du Service Jeunesse de Guingamp fait sa croisière. Au programme, danse orientale, hip-hop et dance hall. .

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 98

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English :

L’événement Gala de danse Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol