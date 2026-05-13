Gala de danse La Grande Ourse Saint-Agathon
Gala de danse La Grande Ourse Saint-Agathon samedi 20 juin 2026.
Saint-Agathon
Gala de danse
La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’atelier danse du Service Jeunesse de Guingamp fait sa croisière. Au programme, danse orientale, hip-hop et dance hall. .
La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 98
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English :
L’événement Gala de danse Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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