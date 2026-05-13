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Gala de danse La Grande Ourse Saint-Agathon

Gala de danse La Grande Ourse Saint-Agathon samedi 20 juin 2026.

Lieu : La Grande Ourse

Adresse : 9 Rue de Hent Meur

Ville : 22200 Saint-Agathon

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Agathon

Gala de danse

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

L’atelier danse du Service Jeunesse de Guingamp fait sa croisière. Au programme, danse orientale, hip-hop et dance hall.   .

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 73 98 

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English :

L’événement Gala de danse Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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