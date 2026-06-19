Exposition des Amis du Passé en Pays de Matignon Radios et matériels audiovisuels anciens Matignon lundi 27 juillet 2026.

Matignon

Exposition des Amis du Passé en Pays de Matignon Radios et matériels audiovisuels anciens

Maison des Associations Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 15:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Exposition présentée par des collectionneurs d’appareils de TSF, télévisions et enregistreurs.

Organisée par les Amis du Passé en pays de Matignon .

Maison des Associations Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 24 40

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English :

L’événement Exposition des Amis du Passé en Pays de Matignon Radios et matériels audiovisuels anciens Matignon a été mis à jour le 2026-06-19 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme