Exposition des Amis du Passé en Pays de Matignon Radios et matériels audiovisuels anciens Matignon
Exposition des Amis du Passé en Pays de Matignon Radios et matériels audiovisuels anciens Matignon lundi 27 juillet 2026.
Matignon
Exposition des Amis du Passé en Pays de Matignon Radios et matériels audiovisuels anciens
Maison des Associations Matignon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Exposition présentée par des collectionneurs d’appareils de TSF, télévisions et enregistreurs.
Organisée par les Amis du Passé en pays de Matignon .
Maison des Associations Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 24 40
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English :
L’événement Exposition des Amis du Passé en Pays de Matignon Radios et matériels audiovisuels anciens Matignon a été mis à jour le 2026-06-19 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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