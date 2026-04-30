Music’Halles Sous les Halles Matignon

Matignon

Music’Halles

Sous les Halles Place du Général de Gaulle Matignon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Programme à venir

Restauration & buvette sur place. .

Sous les Halles Place du Général de Gaulle Matignon 22550 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Music’Halles Matignon a été mis à jour le 2026-04-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme