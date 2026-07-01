Exposition des artistes du haut jura Salle des Dolines Les Moussières
vendredi 24 juillet 2026 · Salle des Dolines · Les Moussières
Informations pratiques
Les Moussières
Exposition des artistes du haut jura
Salle des Dolines 22 rue la Rasse Les Moussières Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-24
Exposition des artistes du haut jura aux Dolines aux Moussières du 24 juillet au 9 août.
Marchés des artisans et .
Salle des Dolines 22 rue la Rasse Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 37 41 54 tracesdetemps@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition des artistes du haut jura
L’événement Exposition des artistes du haut jura Les Moussières a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE