Exposition des artistes du haut jura Salle des Dolines Les Moussières

vendredi 24 juillet 2026 · Salle des Dolines · Les Moussières

Informations pratiques

Les Moussières

Exposition des artistes du haut jura

Salle des Dolines 22 rue la Rasse Les Moussières Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-24

Exposition des artistes du haut jura aux Dolines aux Moussières du 24 juillet au 9 août.

Marchés des artisans et .

Salle des Dolines 22 rue la Rasse Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 37 41 54 tracesdetemps@gmail.com

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English : Exposition des artistes du haut jura

L’événement Exposition des artistes du haut jura Les Moussières a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE