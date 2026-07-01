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Exposition des artistes du haut jura Salle des Dolines Les Moussières

vendredi 24 juillet 2026 · Salle des Dolines · Les Moussières

Exposition des artistes du haut jura Salle des Dolines Les Moussières

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Salle des Dolines
Adresse
22 rue la Rasse
Ville
39310 Les Moussières
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Les Moussières

Exposition des artistes du haut jura

Salle des Dolines 22 rue la Rasse Les Moussières Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-07-24

Exposition des artistes du haut jura aux Dolines aux Moussières du 24 juillet au 9 août.

Marchés des artisans et   .

Salle des Dolines 22 rue la Rasse Les Moussières 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 37 41 54  tracesdetemps@gmail.com

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English : Exposition des artistes du haut jura

L’événement Exposition des artistes du haut jura Les Moussières a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

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