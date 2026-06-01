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Exposition des artistes eureliens Le Coudray

Exposition des artistes eureliens Le Coudray

Exposition des artistes eureliens Le Coudray samedi 13 juin 2026.

Adresse : 36 Rue des Bellangeres

Ville : 28630 Le Coudray

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : Gratuit

Le Coudray

Exposition des artistes eureliens

36 Rue des Bellangeres Le Coudray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

L’association des artistes euréliens organise sa traditionnelle exposition au séminaire des Barbelés, au Coudray. Exposition d’œuvres signées par des artistes résidant dans le département d’Eure-et-Loir.
Pour conjuguer visite et découverte d’un important lieu de mémoire et de l’univers des artistes.   .

36 Rue des Bellangeres Le Coudray 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

The association des artistes euréliens organizes its traditional exhibition at the Barbelés seminary in Le Coudray. Exhibition of works signed by artists living in the Eure-et-Loir department.

L’événement Exposition des artistes eureliens Le Coudray a été mis à jour le 2026-06-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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