Le Coudray

Exposition des artistes eureliens

36 Rue des Bellangeres Le Coudray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

L’association des artistes euréliens organise sa traditionnelle exposition au séminaire des Barbelés, au Coudray. Exposition d’œuvres signées par des artistes résidant dans le département d’Eure-et-Loir.

Pour conjuguer visite et découverte d’un important lieu de mémoire et de l’univers des artistes. .

36 Rue des Bellangeres Le Coudray 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The association des artistes euréliens organizes its traditional exhibition at the Barbelés seminary in Le Coudray. Exhibition of works signed by artists living in the Eure-et-Loir department.

L’événement Exposition des artistes eureliens Le Coudray a été mis à jour le 2026-06-04 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES