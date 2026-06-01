Exposition des ateliers arts plastiques de l’OCAC Pontorson
Exposition des ateliers arts plastiques de l’OCAC Pontorson samedi 20 juin 2026.
Pontorson
Exposition des ateliers arts plastiques de l’OCAC
1 rue de Brée Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Venez découvrir les travaux des membres des ateliers le samedi, de 11h à 12h et de 14h à 17h et le dimanche, de 14h à 17h. .
1 rue de Brée Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com
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English : Exposition des ateliers arts plastiques de l’OCAC
L’événement Exposition des ateliers arts plastiques de l’OCAC Pontorson a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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