Pontorson

Exposition des ateliers arts plastiques de l’OCAC

1 rue de Brée Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir les travaux des membres des ateliers le samedi, de 11h à 12h et de 14h à 17h et le dimanche, de 14h à 17h. .

1 rue de Brée Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

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English : Exposition des ateliers arts plastiques de l’OCAC

L’événement Exposition des ateliers arts plastiques de l’OCAC Pontorson a été mis à jour le 2026-06-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts