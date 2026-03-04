Exposition des caricatures de Dominique Le Bourhis, Médiathèque Maison de Bois, Moulins-sur-Céphons

Exposition des caricatures de Dominique Le Bourhis 7 mars – 25 avril Médiathèque Maison de Bois Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T09:30:00+01:00 – 2026-03-07T12:30:00+01:00

Fin : 2026-04-25T09:30:00+02:00 – 2026-04-25T12:30:00+02:00

◼ [ EXPOSITION DE CARICATURES ]

La médiathèque de Moulins-sur-Céphons accueillera l’exposition de caricatures de Dominique Le Bourhis du 7 mars au 25 avril 2026.

Venez découvrir les caricatures de vos personnages et artistes favoris.

Chacun est le bienvenu au vernissage de l’exposition qui se déroulera le samedi 14 mars à 10h30 à la médiathèque, un pot d’honneur sera offert par la commune pour l’occasion.

Une exposition gratuite à visiter aux jours et horaires d’ouverture de la médiathèque : les mercredis de 9h à 12h, les jeudis de 14h à 18h, les vendredis de 13h30 à 18h30, et les samedis de 9h30 à 12h30.

Renseignements au 09 67 39 46 15 ou par mail à mediathequemoulinssurcephons@gmail.com

Médiathèque Maison de Bois 1 Place du Vieux Château 36110 Moulins-sur-Céphons Moulins-sur-Céphons 36110 Indre Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:mediathequemoulinssurcephons@gmail.com »}]

Exposition des caricatures de Dominique Le Bourhis