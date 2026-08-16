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Exposition des chemins sur la mer salle du jardin du Roc Granville

lundi 24 août 2026 · salle du jardin du Roc · Granville

Exposition des chemins sur la mer salle du jardin du Roc Granville

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
salle du jardin du Roc
Adresse
1B Rue Saint-Jean
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Exposition des chemins sur la mer

salle du jardin du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Exposition photographique d’une série d’œuvres réalisées en cyanotype sur papier japonais (washi) et au sténopé.
De 10h à 18h.   .

salle du jardin du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 6 50 43 46 86  jacpiette83@gmail.com

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English : Exposition des chemins sur la mer

L’événement Exposition des chemins sur la mer Granville a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Granville Terre et Mer

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