Exposition des chemins sur la mer salle du jardin du Roc Granville
lundi 24 août 2026 · salle du jardin du Roc · Granville
Informations pratiques
Granville
Exposition des chemins sur la mer
salle du jardin du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Exposition photographique d’une série d’œuvres réalisées en cyanotype sur papier japonais (washi) et au sténopé.
De 10h à 18h. .
salle du jardin du Roc 1B Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 6 50 43 46 86 jacpiette83@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition des chemins sur la mer
L’événement Exposition des chemins sur la mer Granville a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Atelier créatif poterie avec Morgane Hôtel Mercure le Grand Large Granville 16 août 2026
- Contes Sirènes et Harpe BARiolé Granville 16 août 2026
- Expérience de Destination J’observe la faune marine dans les archipels de Chausey et des Minquiers Granville 17 août 2026
- Atelier Petit Styliste Musée Christian Dior Granville 17 août 2026
- Atelier Mon petit lapin Granville 18 août 2026