Exposition des créations des adhérents, Maison de la Terre, Bosroumois
Exposition des créations des adhérents, Maison de la Terre, Bosroumois samedi 23 mai 2026.
Exposition des créations des adhérents Samedi 23 mai, 18h00 Maison de la Terre Eure
3€ adulte, 1,5€ enfant accompagné.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Découverte des créations réalisées dans l’atelier poterie de l’ATPBR
Maison de la Terre 12 rue du Maréchal Leclerc, 27670 Bosroumois Bosroumois 27670 Le Bosc-Roger-en-Roumois Eure Normandie 06 15 63 24 64 http://maisondelaterre27.sitew.fr Partie muséale (exposition collection poteries locales et régionales) et atelier de poterie. Parking gratuit face à la Mairie, accès personnes en situation de handicap.
Découverte des créations réalisées dans l’atelier poterie de l’ATPBR