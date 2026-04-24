Exposition des élèves de l’atelier de peinture animé par Bruno Clognier Office de tourisme des Terres d’Auxois Vitteaux Vitteaux

Vitteaux

Exposition des élèves de l’atelier de peinture animé par Bruno Clognier

Office de tourisme des Terres d’Auxois Vitteaux 16 rue Hubert Languet Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Les élèves présenteront leurs travaux réalisés cette année, sur le thème du Surréalisme .

Office de tourisme des Terres d’Auxois Vitteaux 16 rue Hubert Languet Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 90 14 contact@terres-auxois.fr

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English : Exposition des élèves de l’atelier de peinture animé par Bruno Clognier

L’événement Exposition des élèves de l’atelier de peinture animé par Bruno Clognier Vitteaux a été mis à jour le 2026-04-24 par La Côte-d’Or J’adore