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Exposition des élèves de l’atelier de peinture animé par Bruno Clognier Office de tourisme des Terres d’Auxois Vitteaux Vitteaux

Exposition des élèves de l’atelier de peinture animé par Bruno Clognier Office de tourisme des Terres d’Auxois Vitteaux Vitteaux mardi 5 mai 2026.

Lieu : Office de tourisme des Terres d'Auxois Vitteaux

Adresse : 16 rue Hubert Languet

Ville : 21350 Vitteaux

Département : Côte-d'Or

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Vitteaux

Exposition des élèves de l’atelier de peinture animé par Bruno Clognier

Office de tourisme des Terres d’Auxois Vitteaux 16 rue Hubert Languet Vitteaux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-05

Les élèves présenteront leurs travaux réalisés cette année, sur le thème du Surréalisme   .

Office de tourisme des Terres d’Auxois Vitteaux 16 rue Hubert Languet Vitteaux 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 90 14  contact@terres-auxois.fr

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English : Exposition des élèves de l’atelier de peinture animé par Bruno Clognier

L’événement Exposition des élèves de l’atelier de peinture animé par Bruno Clognier Vitteaux a été mis à jour le 2026-04-24 par La Côte-d’Or J’adore

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