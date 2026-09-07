Exposition des peintures de Pauline Girard, Église Saint-Martin de La Capelle, La-Primaube

Informations pratiques

Exposition des peintures de Pauline Girard 19 et 20 septembre Église Saint-Martin de La Capelle Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Présentée dans l’église de la Capelle Saint-Martin, cette exposition de peinture figurative met en scène des expressions du langage courant, des gestes du quotidien et des objets ordinaires pour interroger notre mémoire collective. Une œuvre attentive au banal, qui trouve un écrin singulier dans cet édifice patrimonial aujourd’hui désacralisé.

Église Saint-Martin de La Capelle La Capelle Saint-Martin, 12450 Luc-la-Primaube La-Primaube 12450 Aveyron Occitanie L’église est reconstruite à la fin du Moyen Âge et dépend de l’abbaye de Bonnecombe depuis 1203. Son autel est consacré en 1517 par François d’Estaing, l’évêque bâtisseur du clocher de la cathédrale de Rodez. La nef de l’église est surmontée de chambres de refuge, dont certaines étaient tenues par des nobles comme Amans Hébrard, seigneur de Saint-Geniès. Le clocher date de la fin du XIXe siècle. L’église est agrandie en 1925.

Exposition à l’église de la Capelle Saint-Martin. Peinture figurative qui met en scène des expressions du langage courant, des gestes du quotidien et des objets ordinaires pour interroger notre Une…

©Mairie Luc-la-Primaube