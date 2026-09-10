Les balades patrimoniales de Luc-la-Primaube, Église Saint-Martin de La Capelle, La-Primaube

Informations pratiques

Les balades patrimoniales de Luc-la-Primaube 19 et 20 septembre Église Saint-Martin de La Capelle Aveyron

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’église de la Capelle Saint-Martin, de l’église Saint-Maurice de Luc et de l’église Saint-Jean de La Primaube grâce à des balades patrimoniales ponctuées de QR codes. Reliant les trois édifices par les voies vertes et les cheminements aménagés, ce parcours libre vous invite à explorer le patrimoine de la commune à pied ou à vélo, en privilégiant les mobilités douces.

Église Saint-Martin de La Capelle La Capelle Saint-Martin, 12450 Luc-la-Primaube La-Primaube 12450 Aveyron Occitanie L’église est reconstruite à la fin du Moyen Âge et dépend de l’abbaye de Bonnecombe depuis 1203. Son autel est consacré en 1517 par François d’Estaing, l’évêque bâtisseur du clocher de la cathédrale de Rodez. La nef de l’église est surmontée de chambres de refuge, dont certaines étaient tenues par des nobles comme Amans Hébrard, seigneur de Saint-Geniès. Le clocher date de la fin du XIXe siècle. L’église est agrandie en 1925.

Balades patrimoniales avec QR codes, à la découverte de la chapelle Saint-Martin, de l’église Saint-Maurice de Luc et de l’église Saint-Jean de la Primaube. Un parcours libre reliant les trois par et…

©Mairie Luc-la-Primaube