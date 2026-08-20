Exposition des photographies de Madeleine de Sinety, JEP 2026 – Salle des fêtes, Poilley

Informations pratiques

Exposition des photographies de Madeleine de Sinety 19 et 20 septembre JEP 2026 – Salle des fêtes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans les années 70, Madeleine de Sinety passe 10 ans à Poilley où elle partage le quotidien des habitants.

Elle réalise une œuvre photographique d’une rare proximité, témoignant avec sensibilité de la vie rurale, de ses saisons et de ses liens humains. Ses images offrent aujourd’hui la mémoire vivante d’un village et d’une époque en pleine transformation.

Cette exposition réunit une sélection de photographies en couleur et en noir et blanc.

JEP 2026 – Salle des fêtes rue du Mont Saint Michel 35420 Poilley Poilley 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 95 13 88 https://poilley.bzh/histoire/ Parking à proximité de la salle.

Une sélection de photographies réalisées par Madeleine de Sinéty

©Succession Madeleine de Sinéty