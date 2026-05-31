Exposition des vêtements et registres des charitons, Eglise Notre-Dame, Marbois

Exposition des vêtements et registres des charitons Dimanche 20 septembre, 09h00 Eglise Notre-Dame Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Au sein de l’église Notre Dame, vous découvrirez les vêtements, objets et registres d’une des plus anciennes confrérie de charité de l’Eure. Des documents seront à votre disposition pour mieux vous faire connaître cette ancienne confrérie.

Eglise Notre-Dame 368 rue de la mairie, 27160 Marbois Marbois 27160 Saint-Denis-du-Béhélan Eure Normandie 06 08 71 30 21 Au sein de l’église Notre-Dame, seront exposés les vêtements de charitons, ainsi que des registres et objets des XIXe et XXe siècles. Parking à proximité.

Au sein de l’église Notre Dame, vous découvrirez les vêtements, objets et registres d’une des plus anciennes confrérie de charité de l’Eure. Des documents seront à votre disposition pour mieux vous…

Girard patrice