Journées Européennes du Patrimoine à Marbois Le Chesne Marbois

Informations pratiques

Marbois

Journées Européennes du Patrimoine à Marbois

Le Chesne 368 rue de la Mairie Marbois Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous pouvez visiter l’église.

Au programme

Exposition des vêtements, bannières et registres des Charitons.

Visite guidée du souterrain du presbytère à côté de l’église, prévoir une lampe torche.

Diffusion d’un film de Antoine David sur l’histoire de la commune.

–> Dimanche de 9h à 19h

Jusqu’au 31 août participez au concours photos sur le thème des églises de Marbois, règlement sur le site de la mairie

https://www.marbois.fr/page-d-accueil/ .

Le Chesne 368 rue de la Mairie Marbois 27160 Eure Normandie +33 2 32 29 81 85

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English : Journées Européennes du Patrimoine à Marbois

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Marbois Marbois a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure