Journées Européennes du Patrimoine à Marbois Le Chesne Marbois
dimanche 20 septembre 2026 · Le Chesne · Marbois
Informations pratiques
Marbois
Journées Européennes du Patrimoine à Marbois
Le Chesne 368 rue de la Mairie Marbois Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, vous pouvez visiter l’église.
Au programme
Exposition des vêtements, bannières et registres des Charitons.
Visite guidée du souterrain du presbytère à côté de l’église, prévoir une lampe torche.
Diffusion d’un film de Antoine David sur l’histoire de la commune.
–> Dimanche de 9h à 19h
Jusqu’au 31 août participez au concours photos sur le thème des églises de Marbois, règlement sur le site de la mairie
https://www.marbois.fr/page-d-accueil/ .
Le Chesne 368 rue de la Mairie Marbois 27160 Eure Normandie +33 2 32 29 81 85
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English : Journées Européennes du Patrimoine à Marbois
L’événement Journées Européennes du Patrimoine à Marbois Marbois a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure