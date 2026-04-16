EXPOSITION DESSINE-MOI UN PRINTEMPS Juvignac
EXPOSITION DESSINE-MOI UN PRINTEMPS Juvignac mardi 28 avril 2026.
Juvignac
EXPOSITION DESSINE-MOI UN PRINTEMPS
Place du Soleil Juvignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-04-28
Fortes des œuvres produites dans le cadre de leurs rendez-vous créatifs hebdomadaires autour de l’art de la peinture sur toile, elles dévoileront une nouvelle fois leurs talents à travers une exposition collective intitulée Dessine-moi un printemps .
En 2025, le projet Éclats de printemps avait rassemblé les séniors participant aux ateliers créatifs proposés à l’année par l’Espace Claude Lévi-Strauss.
Cette année, rebelote pour nos artistes juvignacoises ! Fortes des œuvres produites dans le cadre de leurs rendez-vous créatifs hebdomadaires autour de l’art de la peinture sur toile, elles dévoileront une nouvelle fois leurs talents à travers une exposition collective intitulée Dessine-moi un printemps .
Ces créations ont été conçues dans le cadre de l’atelier peinture encadré par l’artiste Michèle Blanc.
Elles témoignent qu’à Juvignac, concilier bien-vieillir, lutte contre l’isolement social et création est… tout un art !
Visible aux horaires d’ouverture
8h30-12h et 13h30-17h30 (sauf lundis après-midi) .
Place du Soleil Juvignac 34990 Hérault Occitanie
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English : EXPOSITION DESSINE-MOI UN PRINTEMPS
Drawing on the works they produce as part of their weekly creative get-togethers around the art of painting on canvas, they will once again unveil their talents in a group exhibition entitled Dessine-moi un printemps ( Draw me a spring ).
L’événement EXPOSITION DESSINE-MOI UN PRINTEMPS Juvignac a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER